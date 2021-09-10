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 【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫

研究報告 09:30 2021/09/10

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疫情緩和，運動企業、服裝企業復甦，紡織服裝板塊比去年同期錄得大幅增長、運動品牌和運動產業鏈板塊皆值得留意，安踏體育 （02020） 、李寧 （02331） 、特步國際 （01368） 股價逆市上升。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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