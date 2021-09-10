【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫 研究報告 09:30 2021/09/10 分享： 疫情緩和，運動企業、服裝企業復甦，紡織服裝板塊比去年同期錄得大幅增長、運動品牌和運動產業鏈板塊皆值得留意，安踏體育 （02020） 、李寧 （02331） 、特步國際 （01368） 股價逆市上升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 2021/09/08 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表） 2021/09/09 【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表） 【資金走向】A股天量成交持續 北水會否加速南下港股？ 2021/09/09 【資金走向】A股天量成交持續 北水會否加速南下港股？ 你可能感興趣 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 22:35 2021/09/08 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表） 08:22 2021/09/09 【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表） 【資金走向】A股天量成交持續 北水會否加速南下港股？ 11:56 2021/09/09 【資金走向】A股天量成交持續 北水會否加速南下港股？ 最新專欄文章 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 今日 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表） 2021/09/09 【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表） 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 2021/09/08 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 2021/09/08 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 【投資前瞻】10大商券盤點後市機遇 2021/09/08 【投資前瞻】10大商券盤點後市機遇 中國市場 大行報告 市場動向 疫情 運動 時裝服飾 李寧 營收 李寧（02331） 申洲國際（02313）