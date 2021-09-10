【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 研究報告 08:59 2021/09/10 分享： 轉眼間踏入秋季，正是「金九銀十」傳統施工旺季。這兩個月期間，基建開工呈明顯上升趨勢，本文集中基建在9至10月的表現，以及投資機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 2021/09/08 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 2021/09/08 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 2021/09/08 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 2021/09/07 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 你可能感興趣 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 22:35 2021/09/08 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 12:41 2021/09/08 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 08:42 2021/09/08 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 最新專欄文章 【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表） 2021/09/09 【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表） 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 2021/09/08 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 2021/09/08 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 【投資前瞻】10大商券盤點後市機遇 2021/09/08 【投資前瞻】10大商券盤點後市機遇 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 2021/09/08 【碳中和 系列二】全球電動車市場需求勁 動力電池快速增長 市場動向 大行報告 建材 基建 地方政府債券 工程 中國