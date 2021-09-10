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【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待

研究報告 08:59 2021/09/10

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轉眼間踏入秋季，正是「金九銀十」傳統施工旺季。這兩個月期間，基建開工呈明顯上升趨勢，本文集中基建在9至10月的表現，以及投資機遇。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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