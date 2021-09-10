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劫富濟貧易變殺雞取卵 富豪稅堵塞漏洞是關鍵

國際 16:41 2021/09/10

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富豪稅在美國爭論已久，英國首相約翰遜（Boris Johnson）正式宣布提高國民保險公款比率方案前，坊間亦有建議應改向富豪加稅填補財政漏洞。支持徵收富人稅人士一直聲稱做法合符公義，是次推薦好書《不公不義的勝利：如何扭轉貧富不均？資本主義與租稅正義的民主激辯》透過探討美國稅制情況提出改進方法，避免「劫富濟貧」走向極端。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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