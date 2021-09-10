劫富濟貧易變殺雞取卵 富豪稅堵塞漏洞是關鍵 國際 16:41 2021/09/10 分享： 富豪稅在美國爭論已久，英國首相約翰遜（Boris Johnson）正式宣布提高國民保險公款比率方案前，坊間亦有建議應改向富豪加稅填補財政漏洞。支持徵收富人稅人士一直聲稱做法合符公義，是次推薦好書《不公不義的勝利：如何扭轉貧富不均？資本主義與租稅正義的民主激辯》透過探討美國稅制情況提出改進方法，避免「劫富濟貧」走向極端。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 【英國王室】淫媒富豪受害者提告 控安德魯王子性侵 2021/08/10 【英國王室】淫媒富豪受害者提告 控安德魯王子性侵 美國億萬富豪幾乎唔使交稅 稅率低過打工仔 2021/06/09 美國億萬富豪幾乎唔使交稅 稅率低過打工仔 臨終求見子女分產遭拒 巴基斯坦富豪孤獨離世 2021/06/08 臨終求見子女分產遭拒 巴基斯坦富豪孤獨離世 美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖） 2021/05/19 美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖） 【移民新西蘭】收緊低技能低薪移民 改吸納富豪 2021/05/18 【移民新西蘭】收緊低技能低薪移民 改吸納富豪 你可能感興趣 【英國王室】淫媒富豪受害者提告 控安德魯王子性侵 17:41 2021/08/10 【英國王室】淫媒富豪受害者提告 控安德魯王子性侵 美國億萬富豪幾乎唔使交稅 稅率低過打工仔 17:53 2021/06/09 美國億萬富豪幾乎唔使交稅 稅率低過打工仔 臨終求見子女分產遭拒 巴基斯坦富豪孤獨離世 17:48 2021/06/08 臨終求見子女分產遭拒 巴基斯坦富豪孤獨離世 最新專欄文章 難民融入新國度倍艱難 社會定型變無形枷鎖 2021/09/04 難民融入新國度倍艱難 社會定型變無形枷鎖 難民異鄉定居 辛酸歲月有誰知 2021/09/04 難民異鄉定居 辛酸歲月有誰知 解構弱國發展之路 阿富汗狂瀾無力挽？ 2021/08/28 解構弱國發展之路 阿富汗狂瀾無力挽？ 論失敗國家如何進步 阿富汗無力翻身？ 2021/08/27 論失敗國家如何進步 阿富汗無力翻身？ 塔利班前高層自述 揭溫和派努力失敗 2021/08/21 塔利班前高層自述 揭溫和派努力失敗 股票 經濟 美國 稅務 薪俸稅