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【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！

財金猛人追蹤 13:53 2021/09/10

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國家主席習近平在9月2日宣布，將設立北京證券交易所。目前，內地共有兩間交易所，分別位處上海和深圳，計入新成立的北交所，中國將有3間交易所。

延伸閱讀：【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力

繆子美對其他國策意見，可點擊下圖。

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對於新成立的北交所，富達國際亞洲股票投資總監繆子美表示：「北京證券交易所成立是一個令人振奮的消息，也是一項改革力作。我們相信這戰略性舉措將會進一步為中國經濟的可持續增長增添動力，從而令中國資本市場及結構性改革更完善。」

延伸閱讀：【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠

【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法）

料有助提高融資便利性

她指出，上交所和深交所成立於1990年，而截止2021年7月，A股市場共有4,467間公司上市，總市值達8.67萬億美元。北交所將專注為中小型創新企業服務，相信這將加強原有兩大交易所的定位並達到互補，以提升國內各規模企業包括中小型企業的融資便利性。

觀看更多名家觀點，可點擊下圖。

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「中小企業是推動經濟發展的重要力量，中國第四次全國經濟普查顯示，截止2018年，中小微企業數量達1,807萬，比2013增長115%，吸納就業人數超過2.3億，並佔全部企業就業人數的79.4%。」

繆子美相信，穩增長和穩就業仍是政府工作以及促進共同富裕的焦點，因此對中小微企業的政策支持可謂刻不容緩，而北交所的目標是支援「專精特新」高品質企業的發展，該行將會把這些企業納入研究範圍之內。

編輯：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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