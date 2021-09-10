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【名家看國策】開新交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！

財金猛人追蹤 07:50 2021/09/10

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國家主席習近平在9月2日宣布，將設立北京證券交易所。目前，內地共有兩間交易所，分別位處上海和深圳，計入新成立的北交所，中國將有3間交易所。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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