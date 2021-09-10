【名家看國策】開新交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 財金猛人追蹤 07:50 2021/09/10 分享： 國家主席習近平在9月2日宣布，將設立北京證券交易所。目前，內地共有兩間交易所，分別位處上海和深圳，計入新成立的北交所，中國將有3間交易所。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法） 2021/09/08 【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法） 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 2021/09/09 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 你可能感興趣 【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法） 14:02 2021/09/08 【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法） 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 18:57 2021/09/09 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 00:01 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 最新專欄文章 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 2021/09/09 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 【數據服務】美股蓬勃發展 納斯達克Tomas Franczyk：優質市場數據更重要 2021/09/08 【數據服務】美股蓬勃發展 納斯達克Tomas Franczyk：優質市場數據更重要 【名家談股市】憂慮監管風險 瑞銀財管Mark Haefele：科技股仍有選擇！ 2021/09/08 【名家談股市】憂慮監管風險 瑞銀財管Mark Haefele：科技股仍有選擇！ 【A股展望】瑞銀孟磊：人行或再降準 短期避開互聯網板塊 2021/09/07 【A股展望】瑞銀孟磊：人行或再降準 短期避開互聯網板塊 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 2021/09/06 【名家短期部署】大市炒上落？名家趙文利：宜低吸績優+內需股！（附名家國策點評） 北京證券交易所 繆子美 經濟 股票 香港 上海證券交易所 上海 深圳 中國 A股