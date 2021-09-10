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【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力

財金猛人追蹤 07:10 2021/09/10

分享：

內地政府監管措施持續，監管壓力重臨科網股，拖累科網股再度受壓。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，監管政策短期未完結，然而，獲政策扶持的板塊仍有潛力。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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