英加稅在所難免 說服選民考功夫 國際 20:46 2021/09/09 分享： 疫情之下，英國政府大開水喉救經濟，財政開支觸目驚心。惟欠下的總要還，英國國民漸漸感受到經濟後果，首相約翰遜（Boris Johnson）日前宣布，提高國民保險（National Insurance，簡稱NI）供款比率1.25個百分點，料在未來3年幫補360億英鎊（約3,860億港元）收入，以資助醫療系統。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 2021/09/02 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 英國人手荒 反成科技升級契機 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 2021/08/31 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 英加稅在所難免 說服選民考功夫 今日 英加稅在所難免 說服選民考功夫 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 2021/09/08 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 你可能感興趣 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 19:14 2021/09/02 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 英國人手荒 反成科技升級契機 18:08 2021/09/01 英國人手荒 反成科技升級契機 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 17:05 2021/08/31 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 最新專欄文章 國金札記 - 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 今日 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 2021/09/08 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 國金札記 - Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 2021/09/08 Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 2021/09/07 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 國金札記 - 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 2021/09/07 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 經濟 政治 英國 約翰遜 疫情 文翠珊 稅務 移民