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英加稅在所難免 說服選民考功夫

國際 20:46 2021/09/09

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疫情之下，英國政府大開水喉救經濟，財政開支觸目驚心。惟欠下的總要還，英國國民漸漸感受到經濟後果，首相約翰遜（Boris Johnson）日前宣布，提高國民保險（National Insurance，簡稱NI）供款比率1.25個百分點，料在未來3年幫補360億英鎊（約3,860億港元）收入，以資助醫療系統。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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