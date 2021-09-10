國指橫向發展 中海油服先吼 名家專區 2021/09/10 分享： 中港兩地股市昨日兩極化走勢，上證綜合指數走高而國企指數急挫，但國指長方形築底走勢未變，回調反而是撈貨時機。至於中海油田服務（02883）昨日逆市重上250天綫，除了業績下半年有望否極泰來，估值也有修復 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股區間上落 上證呈現雙底（第四版） 2021/09/09 港股區間上落 上證呈現雙底（第四版） 中字股實力談 - 光環全行最平 股價回調加碼 2021/09/09 光環全行最平 股價回調加碼 中字股實力談 - 港股50天綫爭奪戰 大市橫行敲航運股（第四版） 2021/09/08 港股50天綫爭奪戰 大市橫行敲航運股（第四版） 中字股實力談 - 馬鋼盈利暴增 估值應該上調 2021/09/08 馬鋼盈利暴增 估值應該上調 中字股實力談 - 港股白露後見頂 六中全會見底時（第四版） 2021/09/07 港股白露後見頂 六中全會見底時（第四版） 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 石油 吉利汽車（00175） 中國生物製藥（01177） 中海油田服務（02883） 紐約期油 人民幣 板塊 美元