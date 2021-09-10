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國指橫向發展 中海油服先吼

名家專區 2021/09/10

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中港兩地股市昨日兩極化走勢，上證綜合指數走高而國企指數急挫，但國指長方形築底走勢未變，回調反而是撈貨時機。至於中海油田服務（02883）昨日逆市重上250天綫，除了業績下半年有望否極泰來，估值也有修復

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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