國指橫向發展 中海油服先吼

中港兩地股市昨日兩極化走勢，上證綜合指數走高而國企指數急挫，但國指長方形築底走勢未變，回調反而是撈貨時機。至於中海油田服務（02883）昨日逆市重上250天綫，除了業績下半年有望否極泰來，估值也有修復

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