黃瑞麒：監管負面因素反映得七七八八

近期「監管風暴」引發市場震盪，科技業更首當其衝。經過市場大幅度調整後，筆者相信大部分負面因素已反映得七七八八，相關股份的股價已接近見底。雖然如此，但在未來數月，監管措施尚未塵埃落定，企業要適應全新的市

...