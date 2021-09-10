黃瑞麒：監管負面因素反映得七七八八 名家專區 2021/09/10 分享： 近期「監管風暴」引發市場震盪，科技業更首當其衝。經過市場大幅度調整後，筆者相信大部分負面因素已反映得七七八八，相關股份的股價已接近見底。雖然如此，但在未來數月，監管措施尚未塵埃落定，企業要適應全新的市 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 黃瑞麒 安聯投資中國股票基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 卓百德︰港樓價看升 地產股抵買 2021/09/09 卓百德︰港樓價看升 地產股抵買 【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖） 2021/09/08 【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖） 施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢 2021/09/08 施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 2021/09/07 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 2021/09/03 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 中國 經濟 金融 貨幣政策 股票 基金 大行報告 政府政策 疫情 A股