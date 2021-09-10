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黃瑞麒：監管負面因素反映得七七八八

名家專區 2021/09/10

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近期「監管風暴」引發市場震盪，科技業更首當其衝。經過市場大幅度調整後，筆者相信大部分負面因素已反映得七七八八，相關股份的股價已接近見底。雖然如此，但在未來數月，監管措施尚未塵埃落定，企業要適應全新的市

...

撰文 : 黃瑞麒 安聯投資中國股票基金經理

欄名 : 名家觀點

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2021/09/09
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