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不能輕視預售樓花同意書制度

名家專區 10:00 2021/09/10

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近日何文田傲玟遭地政總署取消預售樓花同意書，情況罕見，特別是發展商被官方指，未能提供足夠證明有財力應付超支，情況似乎提醒了市場購買樓花存在的風險，亦證明以預售樓花同意書制度保障買家權益的重要性。

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欄名 : 樓市分析

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