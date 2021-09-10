不能輕視預售樓花同意書制度 名家專區 10:00 2021/09/10 分享： 近日何文田傲玟遭地政總署取消預售樓花同意書，情況罕見，特別是發展商被官方指，未能提供足夠證明有財力應付超支，情況似乎提醒了市場購買樓花存在的風險，亦證明以預售樓花同意書制度保障買家權益的重要性。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤求量為主加價溫和 2021/09/06 新盤求量為主加價溫和 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 你可能感興趣 新盤求量為主加價溫和 08:00 2021/09/06 新盤求量為主加價溫和 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 10:00 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 09:00 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 最新專欄文章 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 2021/09/09 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 休閒服裝店積極擴充 支撐核心區舖租 2021/09/08 休閒服裝店積極擴充 支撐核心區舖租 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 2021/09/07 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 傲玟 愛琴灣 茵翠豪庭 預售樓花同意書 地政總署 發展商