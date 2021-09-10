兩細價盤 成投資者吸納對象 名家專區 14:00 2021/09/10 分享： 投資者再現新盤市場，近期投資者比例最高的新盤，要數黃竹坑站揚海，首輪銷售投資者比例逾75%，惟項目投資金額高企，非一般投資者可負擔，反觀昨天兩單幢細戶項目齊開價，低至首期萬元入場，租金回報相對可觀，料可成為投資者目標。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 2021/09/03 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 當住宅呎價2萬元成為新常態 2021/09/04 當住宅呎價2萬元成為新常態 新盤求量為主加價溫和 2021/09/06 新盤求量為主加價溫和 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 你可能感興趣 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 14:00 2021/09/03 新盤鎖住購買力 二手樓冇運行? 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 10:02 2021/09/03 新盤戰升溫 發展商各出奇謀搶客 當住宅呎價2萬元成為新常態 14:00 2021/09/04 當住宅呎價2萬元成為新常態 最新專欄文章 專家樓論 - 千萬元以下 二手放盤形勢 今日 千萬元以下 二手放盤形勢 專家樓論 - 自製首置省稅 投資者續入市 2021/09/09 自製首置省稅 投資者續入市 專家樓論 - 公營房屋建屋量 完全不合格 2021/09/09 公營房屋建屋量 完全不合格 專家樓論 - 公屋都搶貴 2021/09/08 公屋都搶貴 專家樓論 - 零動工零申請後 罕見樓花零獲批 2021/09/07 零動工零申請後 罕見樓花零獲批 一手市場 曼翹 成交 紅磡 鰂魚涌 太古城