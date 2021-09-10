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兩細價盤 成投資者吸納對象

名家專區 14:00 2021/09/10

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投資者再現新盤市場，近期投資者比例最高的新盤，要數黃竹坑站揚海，首輪銷售投資者比例逾75%，惟項目投資金額高企，非一般投資者可負擔，反觀昨天兩單幢細戶項目齊開價，低至首期萬元入場，租金回報相對可觀，料可成為投資者目標。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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