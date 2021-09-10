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【港股脈博】內房內銀接力推升港股 穩字當頭撐信貸房市措施出台（第三版）

財金 18:51 2021/09/10

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騰訊 （00700） 、網易 （09999） 再遭監管當局約談的監管憂慮初步消化，有報導修正早前指當局暫停審批新遊戯版號，改為減慢審批。監管口徑稍為放鬆，騰訊為首的中概科技股今日即急彈領漲。

騰訊升幅收窄  AMX齊勁彈

騰訊、網易早段最多曾升3%及4%，高位受阻升幅收窄，惟尾市再度抽上，收市升2%及3%。

處於新一輪監管行動暴風眼的遊戱股反彈高位受阻，惟內地當局放鬆監管口徑的訊息，卻支持昨日無端陪跌的科技股全綫勁彈。美團 （03690） 、京東 （09618） 及阿里巴巴 （09988） 同急彈逾4%至5%。

多市推限跌令  房市雙向調控

監管口徑稍鬆的同時，內地當局更在房地產及信貸市場推出維穩措施，務求穩住經濟增長放緩局面。內媒報導指長三角江陰市住建局日前頒布首張「限跌令」後，至今已有岳陽、惠州、唐山、桂林及沈陽等多個城市相繼發布「限跌令」，改變早前「限價令」力壓樓價升勢，改為「雙向調控」。

限跌令支持下，藍籌內房股全綫向上，潤地 （01109） 及龍湖（0960）大升近4%，中海外 （00688） 及碧桂園 （02007） 亦同步升約2%。

3000億小企貸款  內銀齊漲

另為加大對中小微企業紓困力度，人民銀行新增3,000億元人民幣「支小再貸款額度」，由人行向商業銀行以2.25%再貸款利率提供信貸，商銀再以平均利率約5.5%向小微企業放貸。盡管信貸風險或較中大型企業為高，但逾3%息差對商銀而言仍屬合理的貸款增長來源。

建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行（03988）及農行 （01288） ，今早同升逾1%，招行 （03968） 更急漲近4%。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 港股脈博

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