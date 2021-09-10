【契媽股】中國監管風暴未驚完 女股神心淡再掟兩隻港股 財金猛人追蹤 11:55 2021/09/10 分享： 內地監管風暴未吹完，昨日傳出暫停遊戲審批，科網股再度急瀉。獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 早對中概股心淡，昨日趁跌市再大手沽出兩隻在港上市中資科技股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : ARK追蹤 相關文章 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 你可能感興趣 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 00:01 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 最新專欄文章 【契媽股】千億推動共富唔收貨 女股神決定阿里一股不留？（第二版） 2021/09/03 【契媽股】千億推動共富唔收貨 女股神決定阿里一股不留？（第二版） 【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉（附最新54項買賣操作列表） 2021/08/18 【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉（附最新54項買賣操作列表） 【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版） 2021/08/13 【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版） 【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」（第二版） 2021/08/06 【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」（第二版） 【契媽股】女股神五十度操盤 有隻中概股一周遭減持99.9%？ 2021/07/30 【契媽股】女股神五十度操盤 有隻中概股一周遭減持99.9%？ Cathie Wood 眾安在線（06060） 移卡（09923） 中國概念股 沽出 撈底 減持 港股 美股 ETF