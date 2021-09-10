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【契媽股】中國監管風暴未驚完 女股神心淡再掟兩隻港股

財金猛人追蹤 11:55 2021/09/10

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內地監管風暴未吹完，昨日傳出暫停遊戲審批，科網股再度急瀉。獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 早對中概股心淡，昨日趁跌市再大手沽出兩隻在港上市中資科技股。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : ARK追蹤

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