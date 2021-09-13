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【蓄勢待發】工程再開機械設備有需求 挖掘機銷量高市場回暖 

研究報告 11:45 2021/09/13

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工程機械板塊數據利好，挖掘機全國銷售量較市場預期佳，行業至暗時刻已過。港股方面，可留意中聯重科 （01157）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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