【蓄勢待發】工程再開機械設備有需求 挖掘機銷量高市場回暖 研究報告 11:45 2021/09/13 分享： 工程機械板塊數據利好，挖掘機全國銷售量較市場預期佳，行業至暗時刻已過。港股方面，可留意中聯重科 （01157） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【資金走向】A股天量成交持續 北水會否加速南下港股？ 2021/09/09 【資金走向】A股天量成交持續 北水會否加速南下港股？ 【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫 2021/09/10 【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 2021/09/10 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 你可能感興趣 【資金走向】A股天量成交持續 北水會否加速南下港股？ 11:56 2021/09/09 【資金走向】A股天量成交持續 北水會否加速南下港股？ 【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫 09:30 2021/09/10 【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 08:59 2021/09/10 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 最新專欄文章 【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫 2021/09/10 【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 2021/09/10 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表） 2021/09/09 【碳中和 新機遇】 十年輪迴「朱格拉」周期重臨 有望引發新能源迎高增長（附券商預測圖表） 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 2021/09/08 【債息趨向】經濟壓力顯現 長債息續落（第二版） 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 2021/09/08 【逆市奇葩】倍升股2大特質 低估值+強周期（附參考表）(第二版) 中國市場 基建 大行報告 市場動向 疫情 港股 中聯重科（01157） 銷售 工程 板塊