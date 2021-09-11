A股闖6年高 港交所最受惠

港股周四受重磅科技股急瀉拖累挫逾600點後，昨炒監管力度放鬆勁彈近500點，以全日高位26205收市。相對港股大上大落，A股慢牛升市可能更值得關注。

A股上證綜指昨再升約10點或0.3%，收報3703，

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