A股闖6年高 港交所最受惠 名家專區 2021/09/11 分享： 港股周四受重磅科技股急瀉拖累挫逾600點後，昨炒監管力度放鬆勁彈近500點，以全日高位26205收市。相對港股大上大落，A股慢牛升市可能更值得關注。 A股上證綜指昨再升約10點或0.3%，收報3703， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 監管風波再起 避險還是撈底？ 2021/09/10 監管風波再起 避險還是撈底？ 透視中港美 - 領展失牛熊綫 有機築底反彈？ 2021/09/09 領展失牛熊綫 有機築底反彈？ 透視中港美 - 基金開始追貨 港股跑贏台韓 2021/09/08 基金開始追貨 港股跑贏台韓 透視中港美 - 美國延收水 港股望追升 2021/09/06 美國延收水 港股望追升 透視中港美 - 北京設證交所 港交所受挑戰？ 2021/09/04 北京設證交所 港交所受挑戰？ 港股 A股 H股 內地券商股 深股通 香港交易所（00388） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 廣發証券（01776）