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A股闖6年高 港交所最受惠

名家專區 2021/09/11

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港股周四受重磅科技股急瀉拖累挫逾600點後，昨炒監管力度放鬆勁彈近500點，以全日高位26205收市。相對港股大上大落，A股慢牛升市可能更值得關注。

A股上證綜指昨再升約10點或0.3%，收報3703，

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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