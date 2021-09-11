國指紅指築底 估值全球最低 名家專區 2021/09/11 分享： 中美元首通電刺激中港股市昨日上揚，上證綜合指數雙底形態下有望衝擊4000點，雖然國企指數築底中，但國指和紅籌指數今年預測市盈率（PE）只有11倍和7倍，在全球主要指數中最低，反映本港中資股被市場低估， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 上證強勢中綫衝4000 港股靜待見底訊號（第四版） 2021/09/10 上證強勢中綫衝4000 港股靜待見底訊號（第四版） 中字股實力談 - 國指橫向發展 中海油服先吼 2021/09/10 國指橫向發展 中海油服先吼 中字股實力談 - 港股區間上落 上證呈現雙底（第四版） 2021/09/09 港股區間上落 上證呈現雙底（第四版） 中字股實力談 - 光環全行最平 股價回調加碼 2021/09/09 光環全行最平 股價回調加碼 中字股實力談 - 港股50天綫爭奪戰 大市橫行敲航運股（第四版） 2021/09/08 港股50天綫爭奪戰 大市橫行敲航運股（第四版） 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 恒生指數 美元