國指紅指築底 估值全球最低

中美元首通電刺激中港股市昨日上揚，上證綜合指數雙底形態下有望衝擊4000點，雖然國企指數築底中，但國指和紅籌指數今年預測市盈率（PE）只有11倍和7倍，在全球主要指數中最低，反映本港中資股被市場低估，

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