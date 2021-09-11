日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！ 國際 09:05 2021/09/11 分享： 本欄日前談及菅義偉黯然放棄競逐自民黨總裁之職，不再尋求連任日本首相，最大原因是抗疫不力，致政府民望持續低迷。惟本月底舉行的自民黨總裁選舉，周五宣布出選的行政改革擔當大臣河野太郎，國民的支持度卻位居榜首，難道日本民眾並不知道河野的主要職責，正是負責新冠疫苗相關工作，又被稱為「疫苗大臣」嗎？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/09 英加稅在所難免 說服選民考功夫 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 2021/09/08 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 2021/09/07 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 2021/09/03 App Store官司連環受挫 「蘋果稅」受考驗？ 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 2021/09/02 德國三黨鼎立 埋政治亂局伏線 你可能感興趣 英加稅在所難免 說服選民考功夫 20:46 2021/09/09 英加稅在所難免 說服選民考功夫 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 17:05 2021/09/08 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 16:30 2021/09/07 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 最新專欄文章 國金札記 - 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/10 英加稅在所難免 說服選民考功夫 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/09 英加稅在所難免 說服選民考功夫 國金札記 - 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 2021/09/09 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 2021/09/08 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 國金札記 - Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 2021/09/08 Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 政治 選舉 河野太郎 菅義偉 日本 疫苗 麻生太郎 下台 民意調查