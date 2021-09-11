日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！

本欄日前談及菅義偉黯然放棄競逐自民黨總裁之職，不再尋求連任日本首相，最大原因是抗疫不力，致政府民望持續低迷。惟本月底舉行的自民黨總裁選舉，周五宣布出選的行政改革擔當大臣河野太郎，國民的支持度卻位居榜首，難道日本民眾並不知道河野的主要職責，正是負責新冠疫苗相關工作，又被稱為「疫苗大臣」嗎？

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