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【名家談股】星級名家卓百德：環球經濟復甦 看好航運股

財金猛人追蹤 07:10 2021/09/15

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運費趨升，航運股氣勢如虹。星級名家卓百德表示，看好航運股。

Portwood Capital董事總經理卓百德（Peter Churchouse）是摩根士丹利前香港區董事總經理，研究股市和樓市約40年，是行內殿堂級分析師，他曾成功預測1998年金融風暴，過去多次受訪均能準確測確樓市及股市走勢。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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