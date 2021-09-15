【名家談股】星級名家卓百德：環球經濟復甦 看好航運股 財金猛人追蹤 07:10 2021/09/15 分享： 運費趨升，航運股氣勢如虹。星級名家卓百德表示，看好航運股。Portwood Capital董事總經理卓百德（Peter Churchouse）是摩根士丹利前香港區董事總經理，研究股市和樓市約40年，是行內殿堂級分析師，他曾成功預測1998年金融風暴，過去多次受訪均能準確測確樓市及股市走勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 2021/09/10 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 你可能感興趣 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 23:32 2021/09/10 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 最新專欄文章 【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：90後無咁崇洋！ 今日 【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：90後無咁崇洋！ 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 2021/09/13 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 2021/09/10 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 2021/09/10 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 2021/09/09 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 港股 商品 波羅的海 經濟 新冠肺炎疫情 疫情 航運股 航運