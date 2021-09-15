【名家談股】星級名家卓百德：環球經濟復甦 看好航運股（第二版）

運費趨升，航運股強勢。星級名家卓百德表示，看好航運股。

Portwood Capital董事總經理卓百德（Peter Churchouse）是摩根士丹利前香港區董事總經理，研究股市和樓市約40年，是行內殿堂級分析師，他曾成功預測1998年金融風暴，過去多次受訪均能準確測確樓市及股市走勢。

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