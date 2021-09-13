【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 財金猛人追蹤 08:15 2021/09/13 分享： 恒指在踏入下半年後反覆向下，先有滴滴被下架事件發酵，後再加上教育股被「雙減政策」打擊，曾低見24581點，跌幅一度超過1成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 今日 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 2021/09/09 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 2021/09/08 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 今日 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 你可能感興趣 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 今日 00:01 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 18:57 2021/09/09 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 22:26 2021/09/08 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 最新專欄文章 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 2021/09/10 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 2021/09/10 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 2021/09/09 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 2021/09/08 【名家看內房】內房債務危機？神準策略師：其實BB級以上債息有8厘，都幾吸引！（附六大超級趨勢） 【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法） 2021/09/08 【名家看美股】黃國英：睇好輕資產嘅金融權威資訊公司（附英Sir十大投資心法） 許長泰 電動車 壟斷 財富及資產管理 港股 教育股 反壟斷 恒生指數 香港 金融