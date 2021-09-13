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【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！

財金猛人追蹤 08:15 2021/09/13

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恒指在踏入下半年後反覆向下，先有滴滴被下架事件發酵，後再加上教育股被「雙減政策」打擊，曾低見24581點，跌幅一度超過1成。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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