  • 30°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 03:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐央行釋出收水意向

名家專區 2021/09/13

分享：

歐央行減買債，間接也限制了拜登政府，在日後推出更多過萬億美元刺激經濟方案的能力。

歐央行於上周四的議息會議宣布，於下季開始落實減買債。但有趣的是歐央行一方面揚言，這並非代表「收水」，另方面又沒給予市場一

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元 1.17至1.2美元之間上落
今日
歐元 1.17至1.2美元之間上落
英鎊 阻力1.4美元
今日
英鎊 阻力1.4美元
日圓 續徘徊109至111
今日
日圓 續徘徊109至111
澳元 暫徘徊73至75美仙
今日
澳元 暫徘徊73至75美仙
紐元 目標維持73美仙
今日
紐元 目標維持73美仙

你可能感興趣

歐元 1.17至1.2美元之間上落
今日 01:00
歐元 1.17至1.2美元之間上落
英鎊 阻力1.4美元
今日 01:00
英鎊 阻力1.4美元
日圓 續徘徊109至111
今日 01:00
日圓 續徘徊109至111

最新專欄文章

加元 1.25至1.28之間上落
今日
加元 1.25至1.28之間上落
紐元 目標維持73美仙
今日
紐元 目標維持73美仙
澳元 暫徘徊73至75美仙
今日
澳元 暫徘徊73至75美仙
日圓 續徘徊109至111
今日
日圓 續徘徊109至111
英鎊 阻力1.4美元
今日
英鎊 阻力1.4美元
美滙指數 美滙 英鎊 歐元 澳元 新西蘭 紐元 加元 約翰遜 日圓

上一篇文章

三隻老牌基建股 靜靜雞贏

下一篇文章

加元 1.25至1.28之間上落
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版