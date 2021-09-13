歐央行減買債，間接也限制了拜登政府，在日後推出更多過萬億美元刺激經濟方案的能力。

歐央行於上周四的議息會議宣布，於下季開始落實減買債。但有趣的是歐央行一方面揚言，這並非代表「收水」，另方面又沒給予市場一

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