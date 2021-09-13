歐央行釋出收水意向 名家專區 2021/09/13 分享： 歐央行減買債，間接也限制了拜登政府，在日後推出更多過萬億美元刺激經濟方案的能力。 歐央行於上周四的議息會議宣布，於下季開始落實減買債。但有趣的是歐央行一方面揚言，這並非代表「收水」，另方面又沒給予市場一 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 1.17至1.2美元之間上落 今日 歐元 1.17至1.2美元之間上落 英鎊 阻力1.4美元 今日 英鎊 阻力1.4美元 日圓 續徘徊109至111 今日 日圓 續徘徊109至111 澳元 暫徘徊73至75美仙 今日 澳元 暫徘徊73至75美仙 紐元 目標維持73美仙 今日 紐元 目標維持73美仙 你可能感興趣 歐元 1.17至1.2美元之間上落 今日 01:00 歐元 1.17至1.2美元之間上落 英鎊 阻力1.4美元 今日 01:00 英鎊 阻力1.4美元 日圓 續徘徊109至111 今日 01:00 日圓 續徘徊109至111 最新專欄文章 加元 1.25至1.28之間上落 今日 加元 1.25至1.28之間上落 紐元 目標維持73美仙 今日 紐元 目標維持73美仙 澳元 暫徘徊73至75美仙 今日 澳元 暫徘徊73至75美仙 日圓 續徘徊109至111 今日 日圓 續徘徊109至111 英鎊 阻力1.4美元 今日 英鎊 阻力1.4美元 美滙指數 美滙 英鎊 歐元 澳元 新西蘭 紐元 加元 約翰遜 日圓