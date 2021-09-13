【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 財金猛人追蹤 08:22 2021/09/13 分享： 第四季即將開局，富達國際中國區股票投資主管、基金經理周文群提醒，在布局A股時，需要注意中外政策風險，惟也有投資機會，如碳中和、中高端設備等。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 今日 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 2021/09/10 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 2021/09/10 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 今日 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 你可能感興趣 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 今日 00:01 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 22:06 2021/09/10 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 17:06 2021/09/10 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 最新專欄文章 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 2021/09/10 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 2021/09/09 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖） 2021/09/08 【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖） 【數據服務】美股蓬勃發展 納斯達克Tomas Franczyk：優質市場數據更重要 2021/09/08 【數據服務】美股蓬勃發展 納斯達克Tomas Franczyk：優質市場數據更重要 【名家談股市】憂慮監管風險 瑞銀財管Mark Haefele：科技股仍有選擇！ 2021/09/08 【名家談股市】憂慮監管風險 瑞銀財管Mark Haefele：科技股仍有選擇！ 碳中和 富達 基金 經濟 美國 PPI 中國 CPI A股