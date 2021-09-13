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【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評）

財金猛人追蹤 08:22 2021/09/13

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第四季即將開局，富達國際中國區股票投資主管、基金經理周文群提醒，在布局A股時，需要注意中外政策風險，惟也有投資機會，如碳中和、中高端設備等。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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