新盤熱賣 大盤陸續有來 名家專區 14:00 2021/09/13 分享： 天水圍大型新盤熱賣，不足一個月已經售出逾千伙，同期港島區新盤銷情亦保持強勢，反映市況購買力充裕，在氣氛帶動之下，其他發展商亦會趁勢加快推盤，帶旺整體新盤市場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 自製首置省稅 投資者續入市 2021/09/09 自製首置省稅 投資者續入市 兩細價盤 成投資者吸納對象 2021/09/10 兩細價盤 成投資者吸納對象 你可能感興趣 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 10:00 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 09:00 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 自製首置省稅 投資者續入市 14:00 2021/09/09 自製首置省稅 投資者續入市 最新專欄文章 專家樓論 - 住宅以外 今年邊類物業好表現？ 今日 住宅以外 今年邊類物業好表現？ 專家樓論 - 兩細價盤 成投資者吸納對象 2021/09/10 兩細價盤 成投資者吸納對象 專家樓論 - 千萬元以下 二手放盤形勢 2021/09/10 千萬元以下 二手放盤形勢 專家樓論 - 自製首置省稅 投資者續入市 2021/09/09 自製首置省稅 投資者續入市 專家樓論 - 公營房屋建屋量 完全不合格 2021/09/09 公營房屋建屋量 完全不合格 一手市場 Wetland Seasons Bay第一期 成交 天水圍 新地 發展商 黃竹坑