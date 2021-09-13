  • 34°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤熱賣 大盤陸續有來

名家專區 14:00 2021/09/13

分享：

天水圍大型新盤熱賣，不足一個月已經售出逾千伙，同期港島區新盤銷情亦保持強勢，反映市況購買力充裕，在氣氛帶動之下，其他發展商亦會趁勢加快推盤，帶旺整體新盤市場。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

點解天水圍新盤加價後都咁好賣？
2021/09/05
點解天水圍新盤加價後都咁好賣？
新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？
2021/09/08
新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？
自製首置省稅 投資者續入市
2021/09/09
自製首置省稅 投資者續入市
兩細價盤 成投資者吸納對象
2021/09/10
兩細價盤 成投資者吸納對象

你可能感興趣

點解天水圍新盤加價後都咁好賣？
10:00 2021/09/05
點解天水圍新盤加價後都咁好賣？
新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？
09:00 2021/09/08
新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？
自製首置省稅 投資者續入市
14:00 2021/09/09
自製首置省稅 投資者續入市

最新專欄文章

專家樓論 - 住宅以外 今年邊類物業好表現？
今日
住宅以外 今年邊類物業好表現？
專家樓論 - 兩細價盤 成投資者吸納對象
2021/09/10
兩細價盤 成投資者吸納對象
專家樓論 - 千萬元以下 二手放盤形勢
2021/09/10
千萬元以下 二手放盤形勢
專家樓論 - 自製首置省稅 投資者續入市
2021/09/09
自製首置省稅 投資者續入市
專家樓論 - 公營房屋建屋量 完全不合格
2021/09/09
公營房屋建屋量 完全不合格
一手市場 Wetland Seasons Bay第一期 成交 天水圍 新地 發展商 黃竹坑

下一篇文章

【倍升股】資源股可以炒到11月？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版