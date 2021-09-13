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拆解理財通受惠銀行股

名家專區 2021/09/13

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「跨境理財通」細則終於出爐，粵港澳大灣區多達7,000萬人口，足足是香港人口的10倍。區內居民累積財富但缺乏海外投資渠道，理財通就有望引爆每年高達55億元的龐大商機。豪擲35億美元強攻亞洲財富管理的滙

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撰文 : 趙穎妍

欄名 : 交易講場

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