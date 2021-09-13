拆解理財通受惠銀行股 名家專區 2021/09/13 分享： 「跨境理財通」細則終於出爐，粵港澳大灣區多達7,000萬人口，足足是香港人口的10倍。區內居民累積財富但缺乏海外投資渠道，理財通就有望引爆每年高達55億元的龐大商機。豪擲35億美元強攻亞洲財富管理的滙 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 趙穎妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 平衡「騎手」權益與生意 美團有新計法 2021/09/11 平衡「騎手」權益與生意 美團有新計法 交易講場 - 元宇宙投資概念 是靠「欺騙」視覺？ 2021/09/10 元宇宙投資概念 是靠「欺騙」視覺？ 交易講場 - 電力股熱力四射 潤電股息回報3厘 2021/09/09 電力股熱力四射 潤電股息回報3厘 交易講場 - 瑞信看好亞洲科技股 料資金回流 2021/09/08 瑞信看好亞洲科技股 料資金回流 交易講場 - 比亞迪銷量有驚喜 花旗看536元 2021/09/07 比亞迪銷量有驚喜 花旗看536元 跨境理財通 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 受惠股 香港 交通銀行（03328） 中國銀行（03988） 大灣區 人民幣 銀行