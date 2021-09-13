【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0 電動車行業迎新搖籃 研究報告 09:12 2021/09/13 分享： 日前比亞迪正式發布了純電專屬平台e平台3.0。比亞迪的e平台3.0是被視為集團多年知行合一的產物，是比亞迪在新能源汽車變革中，從上半場電動化轉向下半場智能化的最關鍵佈局，是下一代電動車的搖籃。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 2021/09/07 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 【港股拆局】政策陰霾未完 科技龍頭宜逢低吸納 2021/09/06 【港股拆局】政策陰霾未完 科技龍頭宜逢低吸納 【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念 2021/09/03 【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念 【收水前瞻】儲局收水漸近 市場轉角位或在明年初 2021/08/31 【收水前瞻】儲局收水漸近 市場轉角位或在明年初 【拆解爆升之謎】李寧年至今狂升9成 民族認同感造就逆襲之路 2021/08/31 【拆解爆升之謎】李寧年至今狂升9成 民族認同感造就逆襲之路 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 電動車 汽車 新能源