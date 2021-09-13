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【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0  電動車行業迎新搖籃

研究報告 09:12 2021/09/13

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日前比亞迪正式發布了純電專屬平台e平台3.0。比亞迪的e平台3.0是被視為集團多年知行合一的產物，是比亞迪在新能源汽車變革中，從上半場電動化轉向下半場智能化的最關鍵佈局，是下一代電動車的搖籃。

...

欄名 : 大行有路捉

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比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 電動車 汽車 新能源

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