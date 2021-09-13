【倍升股】資源股可以炒到11月？

資源股（工業類）今年以來的升幅，少者50%，如石油股；多者200%，如煤炭股，此後是否還有上升空間？國信證券說，有的，見頂的時間大約在冬季。理據主要有兩點：一、本輪全球經濟復甦的高點已經出現，後面將進入到一個經濟下行周期階段。二、從歷史經驗看，商品價格的高點往往會滯後於宏觀經濟的高點出現，滯後時間大約在5-6個月。

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