【倍升股】資源股可以炒到11月？ 名家專區 10:30 2021/09/13 分享： 資源股（工業類）今年以來的升幅，少者50%，如石油股；多者200%，如煤炭股，此後是否還有上升空間？國信證券說，有的，見頂的時間大約在冬季。理據主要有兩點：一、本輪全球經濟復甦的高點已經出現，後面將進入到一個經濟下行周期階段。二、從歷史經驗看，商品價格的高點往往會滯後於宏觀經濟的高點出現，滯後時間大約在5-6個月。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳建仁 欄名 : 大行視角 最新專欄文章 【北交所上馬】 - 港交所江湖地位受到影響嗎？附證券股投資機會 2021/09/06 港交所江湖地位受到影響嗎？附證券股投資機會 儲局第二回合 - 換個招式玩財政政策 2021/08/31 換個招式玩財政政策 【股市把脈】任澤平談股市走向冬天的機率 2021/08/18 【股市把脈】任澤平談股市走向冬天的機率 大摩：芯片業前景從供應端看得很清楚 2021/08/17 大摩：芯片業前景從供應端看得很清楚 研究報告 - 從 100 億噸到 0：碳中和的投資機會 2021/08/02 從 100 億噸到 0：碳中和的投資機會 美國 商品 上升空間 見頂 石油 煤 中國 煤炭股