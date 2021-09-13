【監管跌市】監管消息多不勝算 港股試穿20天綫（第三版）

港股上周五在重磅科技股領漲下勁升逾400點，收復上周四大部份失地。可惜市場對監管力度降温憧憬又再落空，針對不同互聯網平台的消息，周末期間密集出台，拖累重磅科技股今日再全綫下滑。

龍頭中概科技股ATMXJ全日分別大跌逾2%至4%，拖累恒指跌392點或1.5%，收報25813。恒指午後一度跌逾600點，低見25570，尾市才重上現約處25753的20天綫。

工信部指導禁屏蔽鏈接

周末期間內地當局的監管消息左右開弓。內媒報導工信部於9月9日召開「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，與會企業包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 、小米 （01810） 及網易 （09999） 等多家龍頭科企。工信部會上提出即時通信軟件的合規標準，要求在9月17日前各平台必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。

相關措施是進一步落實公平開放網絡環境的整治行動，將重點整治惡意屏蔽網址鏈接，干擾其他企業產品或服務運行等反競爭行為，本來也在市場預期之內。

中演協發起限不當內容

中國演出行業協會（簡稱「中演協」）日前亦組織會員體系中微博、抖音、快手 （01024） 等14家互聯網平台企業代表，發起《構建清朗網絡文化生態自律公約》，明確對發布含有6類不當內容的賬號予以限流、禁言、清理。不當內容包括無任何態據的明星八卦消息，製造粉絲群體對立情緒等。

傳要求螞蟻分拆借貸App

另英國《金融時報》周末報道，中國當局正尋求分拆阿里巴巴旗下螞蟻集團的支付寶，並為其貸款花唄及借唄業務另建應用程式。相關消息亦與早前傳出的整治方案大致相若，惟連串監管消息短時間內疊加出台，還是再為原憧憬監管力度放慢的投資情緒帶來衝擊。

筆者近日一直提醒科技股反彈之路不會平坦，只能寄望A股表現強堅，在低位帶來一定支持。上證綜指上周五企於3700關以上收市，為6年來首次，今續於3700以上高位靠穩，全日升0.3%。惟北水半日淨流出近17億元，港股短綫動力恐進一步受損。

撰文：劉德斌

