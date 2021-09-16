【財金投資名家講座】如何捕捉倍升股？ 龔成分享心水之選（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/16 分享： 乘着市場的大趨勢，部分業務尚未發展成熟的股份，股價亦有望迎來5倍，甚至10倍以上的升幅。暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成認為，具有一定分析能力及風險承受能力的投資者，可透過分析值博率，衡量風險及回報，尋求市場上有潛力的倍升股。揀選倍升股有何原則？哪些股份有望迎來倍升？龔成為你分享心水倍升股之選。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月16日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月16日） 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股（一按即睇） 【財金投資名家講座】消費 醫療 新經濟 3大高增長行業 簡志健贈你6隻心水股（一按即睇） 2021/09/15 【財金投資名家講座】消費 醫療 新經濟 3大高增長行業 簡志健贈你6隻心水股（一按即睇） 【財金投資名家講座】紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股（一按即睇） 2021/09/14 【財金投資名家講座】紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股（一按即睇） 【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？ 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇） 2021/09/13 【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？ 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇） 港股 收息股 板塊 銀行