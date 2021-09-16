【財金投資名家講座】如何捕捉倍升股？　 龔成分享心水之選（一按即睇）

乘着市場的大趨勢，部分業務尚未發展成熟的股份，股價亦有望迎來5倍，甚至10倍以上的升幅。暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成認為，具有一定分析能力及風險承受能力的投資者，可透過分析值博率，衡量風險及回報，尋求市場上有潛力的倍升股。揀選倍升股有何原則？哪些股份有望迎來倍升？龔成為你分享心水倍升股之選。

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