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【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？　 龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/15

分享：

暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成由2008年開始，以儲貨形式，不斷投資比亞迪 （01211）  ，至今已滾出近1,000萬元。他當年到底是如何看中比亞迪的潛力？揀選潛力股又有何原則？他更分享，看好呢隻股份有望成為下一隻比亞迪。

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欄名 : 財金投資名家講座

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