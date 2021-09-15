【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？ 龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/15 分享： 暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成由2008年開始，以儲貨形式，不斷投資比亞迪 （01211） ，至今已滾出近1,000萬元。他當年到底是如何看中比亞迪的潛力？揀選潛力股又有何原則？他更分享，看好呢隻股份有望成為下一隻比亞迪。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月15日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月15日） 【財金投資名家講座】消費 醫療 新經濟 3大高增長行業 簡志健贈你6隻心水股（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】消費 醫療 新經濟 3大高增長行業 簡志健贈你6隻心水股（一按即睇） 【財金投資名家講座】紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股（一按即睇） 2021/09/14 【財金投資名家講座】紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股（一按即睇） 【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？ 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇） 2021/09/13 【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？ 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇） 【財金投資名家講座】陸叔輸得甘才有深刻教訓 「哭股喪」不如積極研究應對策略 2021/09/10 【財金投資名家講座】陸叔輸得甘才有深刻教訓 「哭股喪」不如積極研究應對策略 港股 收息股 板塊 銀行