【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？　龔成分享心水之選（一按即睇）

穩建投資者一般傾向於投資收息股，除了考慮股息率以外，揀選收息股還要考慮甚麼因素？哪一個板塊的港股的收息股最為吸引？暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成，為大家分享揀選收息股的原則，以及在房託、銀行、公路及公用四大板塊，心水收息股之選。

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