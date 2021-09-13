【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？ 龔成分享心水之選（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/13 分享： 穩建投資者一般傾向於投資收息股，除了考慮股息率以外，揀選收息股還要考慮甚麼因素？哪一個板塊的港股的收息股最為吸引？暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成，為大家分享揀選收息股的原則，以及在房託、銀行、公路及公用四大板塊，心水收息股之選。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月13日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月13日） 【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？ 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？ 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇） 【財金投資名家講座】陸叔輸得甘才有深刻教訓 「哭股喪」不如積極研究應對策略 2021/09/10 【財金投資名家講座】陸叔輸得甘才有深刻教訓 「哭股喪」不如積極研究應對策略 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 2021/09/10 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 【財金投資名家講座】陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？（一按即睇） 2021/09/09 【財金投資名家講座】陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？（一按即睇） 港股 收息股 板塊 銀行