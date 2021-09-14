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【財金投資名家講座】想實現財務自由？　 龔成教你增加被動收入（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/14

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實現財務自由是不少人的目標，暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成曾以萬元月薪滾出百萬財富，至今累積千萬資產，達到財富自由的狀況。對於實現財富自由，他又有甚麼心得？他為大家講解不同年齡階層的投資者，應如何創造被動收入，為理想退休生活作準備。

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欄名 : 財金投資名家講座

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