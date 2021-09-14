【財金投資名家講座】想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/14 分享： 實現財務自由是不少人的目標，暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成曾以萬元月薪滾出百萬財富，至今累積千萬資產，達到財富自由的狀況。對於實現財富自由，他又有甚麼心得？他為大家講解不同年齡階層的投資者，應如何創造被動收入，為理想退休生活作準備。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月14日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月14日） 【財金投資名家講座】紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股（一按即睇） 【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？ 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇） 2021/09/13 【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳？ 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維（一按即睇） 【財金投資名家講座】陸叔輸得甘才有深刻教訓 「哭股喪」不如積極研究應對策略 2021/09/10 【財金投資名家講座】陸叔輸得甘才有深刻教訓 「哭股喪」不如積極研究應對策略 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 2021/09/10 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 港股 收息股 板塊 銀行