【財金投資名家講座】月薪萬元滾出千萬身家　龔成是如何致富？（一按即睇）

不少打工仔會以為收入微薄，財務自由無望。但只要有明確目標，積極學習投資，打工仔亦有機會改變命運。暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成，自小在公屋長大，畢業後於銀行工作由月薪8,000元起步，自知工作收入不足以應付將來生活，遂積極學習投資理財。在實現財務自由之前，他月薪只得1.6萬元，但憑長綫投資，成功滾出千萬資產。對於致富，他又有何心得？

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