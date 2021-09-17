【財金投資名家講座】月薪萬元滾出千萬身家 龔成是如何致富？（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/17 分享： 不少打工仔會以為收入微薄，財務自由無望。但只要有明確目標，積極學習投資，打工仔亦有機會改變命運。暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成，自小在公屋長大，畢業後於銀行工作由月薪8,000元起步，自知工作收入不足以應付將來生活，遂積極學習投資理財。在實現財務自由之前，他月薪只得1.6萬元，但憑長綫投資，成功滾出千萬資產。對於致富，他又有何心得？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月17日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月17日） 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股（一按即睇） 2021/09/16 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股（一按即睇） 【財金投資名家講座】消費 醫療 新經濟 3大高增長行業 簡志健贈你6隻心水股（一按即睇） 2021/09/15 【財金投資名家講座】消費 醫療 新經濟 3大高增長行業 簡志健贈你6隻心水股（一按即睇） 【財金投資名家講座】紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股（一按即睇） 2021/09/14 【財金投資名家講座】紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股（一按即睇） 港股 收息股 板塊 銀行