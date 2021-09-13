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紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？

名家專區 12:12 2021/09/13

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紅磡新盤曼翹上周以「屯馬興奮價」，首推50伙開放式入場費332萬，以紅磡市區樓樓價只係332萬元，入場費仲平過近期天水圍、屯門、青衣新樓，成功引起網民熱話，更一度成為熱搜的搜尋字詞。

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欄名 : 樓市分析

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