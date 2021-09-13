紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 名家專區 12:12 2021/09/13 分享： 紅磡新盤曼翹上周以「屯馬興奮價」，首推50伙開放式入場費332萬，以紅磡市區樓樓價只係332萬元，入場費仲平過近期天水圍、屯門、青衣新樓，成功引起網民熱話，更一度成為熱搜的搜尋字詞。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 新盤熱賣 大盤陸續有來 今日 新盤熱賣 大盤陸續有來 你可能感興趣 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 10:00 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 09:00 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 新盤熱賣 大盤陸續有來 今日 14:00 新盤熱賣 大盤陸續有來 最新專欄文章 不能輕視預售樓花同意書制度 2021/09/10 不能輕視預售樓花同意書制度 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 2021/09/09 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 休閒服裝店積極擴充 支撐核心區舖租 2021/09/08 休閒服裝店積極擴充 支撐核心區舖租 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 2021/09/07 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 一手市場 樓價 曼翹 紅磡 啟岸 發展商