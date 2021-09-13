【大市拆局】中港銀行逆市升 熱炒理財通還是資金避險? 財金 12:57 2021/09/13 分享： 重磅科技股再受內地當局密集監管措施拖累全綫下跌，中港銀行股則受中港理財通下月啟動的消息刺激，今早普遍逆市上升，成為港股跌市中少數亮點之一。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【A股升市】上證綜指見6年高 推升港股同步上?（第二版） 2021/09/10 【A股升市】上證綜指見6年高 推升港股同步上?（第二版） 【京東股價】京東股價ATMXJ中跑出 女股神以外誰是最大買家?（第二版） 2021/09/08 【京東股價】京東股價ATMXJ中跑出 女股神以外誰是最大買家?（第二版） 【快手股價】快手散戶炒家離場 貨源盡入強者手（第二版） 2021/09/07 【快手股價】快手散戶炒家離場 貨源盡入強者手（第二版） 【港交所股價】借北京證交所出台獲利 北水8億急沽港交所（第三版） 2021/09/03 【港交所股價】借北京證交所出台獲利 北水8億急沽港交所（第三版） 【快手股價】快手熱炒迎北水 拆解支持有多大? 2021/09/02 【快手股價】快手熱炒迎北水 拆解支持有多大? 中銀香港（02388） 跨境理財通 港股 恒生指數 滙豐控股（00005） A股 H股