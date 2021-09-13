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【大市拆局】中港銀行逆市升 熱炒理財通還是資金避險?

財金 12:57 2021/09/13

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重磅科技股再受內地當局密集監管措施拖累全綫下跌，中港銀行股則受中港理財通下月啟動的消息刺激，今早普遍逆市上升，成為港股跌市中少數亮點之一。

...

欄名 : 大市拆局

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