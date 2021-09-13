  • 34°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國策追蹤】工信部肖亞慶：鼓勵新能源車兼併做強 併購潮將至哪些股要留意？

財金猛人追蹤 14:09 2021/09/13

分享：

中港股市近來全然陷入國策市，政府有何風水草動便足以令股市大幅波動。其中工業和信息化部部長肖亞慶新近表示，新能源車企數量太多，要鼓勵兼併做大做強，投資者可順勢捉緊這合併潮的尾巴。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

相關文章

專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯
今日
專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯

你可能感興趣

專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯
今日 00:01
專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯

最新專欄文章

【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版）
2021/09/09
【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版）
【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版）
2021/09/08
【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版）
【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版）
2021/09/07
【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版）
【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版）
2021/09/06
【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版）
【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版）
2021/09/02
【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版）
比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 雷軍 汽車股 港股 吉利汽車（00175） 小米集團－W（01810）

上一篇文章

【收據點評】瑞銀點評：信貸增速度下滑 已近觸底

下一篇文章

【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版