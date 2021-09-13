【國策追蹤】工信部肖亞慶：鼓勵新能源車兼併做強 併購潮將至哪些股要留意？ 財金猛人追蹤 14:09 2021/09/13 分享： 中港股市近來全然陷入國策市，政府有何風水草動便足以令股市大幅波動。其中工業和信息化部部長肖亞慶新近表示，新能源車企數量太多，要鼓勵兼併做大做強，投資者可順勢捉緊這合併潮的尾巴。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 今日 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 你可能感興趣 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 今日 00:01 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 最新專欄文章 【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版） 2021/09/09 【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版） 【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版） 2021/09/08 【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版） 【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版） 2021/09/07 【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版） 【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版） 2021/09/06 【共同富裕】雷軍持股降 小米是福？（第二版） 【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版） 2021/09/02 【ETF攻略】「女股神」申建新ETF強攻ESG主題 其實港股也有好選擇？（第二版） 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 雷軍 汽車股 港股 吉利汽車（00175） 小米集團－W（01810）