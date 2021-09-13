華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 國際 16:45 2021/09/13 分享： 英國18歲華裔少女拉度簡奴（Emma Raducanu）日前贏得美國網球公開賽女單冠軍，成為史上首位贏得大滿貫錦標的外圍賽球手，也是歷來第二年輕的大滿貫得主。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！ 2021/09/11 日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！ 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/09 英加稅在所難免 說服選民考功夫 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 2021/09/08 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 2021/09/07 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 2021/09/06 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 你可能感興趣 日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！ 09:05 2021/09/11 日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！ 英加稅在所難免 說服選民考功夫 20:46 2021/09/09 英加稅在所難免 說服選民考功夫 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 17:05 2021/09/08 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 最新專欄文章 國金札記 - 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 今日 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 國金札記 - 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/10 英加稅在所難免 說服選民考功夫 國金札記 - 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 2021/09/09 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 國金札記 - Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 2021/09/08 Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 國金札記 - 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 2021/09/07 菅義偉黯然退位 難逃奧運年魔咒 運動員 運動 市場拓展 商業營銷 網球 品牌 英國 羅馬尼亞