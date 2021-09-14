【股價逆市漲8成】李寧潮鞋市場反應好 國牌崛起潛力大 研究報告 08:30 2021/09/14 分享： 國牌潮鞋2017年逐步發力，李寧 （02331） 年至今升85.6%、安踏 （02020） 年至今升30.3%（截至9月13日收市），目前兩大品牌旗下高端籃球、運動時尚系列在二級交易市場皆有品牌溢價，伴隨國潮擴容逐步提升品牌運動潮流屬性，定位提升，國牌未來成長空間進一步擴大。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0 電動車行業迎新搖籃 2021/09/13 【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0 電動車行業迎新搖籃 【港股前瞻】尋底風險未除 港股有危有機 2021/09/13 【港股前瞻】尋底風險未除 港股有危有機 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 2021/09/13 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 （精選板塊） 中國市場炒股 心水行業推介 今日 （精選板塊） 中國市場炒股 心水行業推介 你可能感興趣 【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0 電動車行業迎新搖籃 09:12 2021/09/13 【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0 電動車行業迎新搖籃 【港股前瞻】尋底風險未除 港股有危有機 12:33 2021/09/13 【港股前瞻】尋底風險未除 港股有危有機 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 16:45 2021/09/13 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 最新專欄文章 【文化強國戰略】疫後綫上閱讀大爆發 長短視頻、數字閱讀潛力大 今日 【文化強國戰略】疫後綫上閱讀大爆發 長短視頻、數字閱讀潛力大 （精選板塊） 中國市場炒股 心水行業推介 今日 （精選板塊） 中國市場炒股 心水行業推介 【蓄勢待發】工程再開機械設備有需求 挖掘機銷量高市場回暖 2021/09/13 【蓄勢待發】工程再開機械設備有需求 挖掘機銷量高市場回暖 【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫 2021/09/10 【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 2021/09/10 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 中國市場 大行報告 市場動向 運動 GUCCI 時尚 產品 李寧（02331） 籃球 品牌