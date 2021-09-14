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【股價逆市漲8成】李寧潮鞋市場反應好 國牌崛起潛力大

研究報告 08:30 2021/09/14

分享：

國牌潮鞋2017年逐步發力，李寧 （02331） 年至今升85.6%、安踏 （02020） 年至今升30.3%（截至9月13日收市），目前兩大品牌旗下高端籃球、運動時尚系列在二級交易市場皆有品牌溢價，伴隨國潮擴容逐步提升品牌運動潮流屬性，定位提升，國牌未來成長空間進一步擴大。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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