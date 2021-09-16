【𠝹腳都唔怕】限量款、厚底鞋、復古款 「潮鞋」大變革 國潮引領新時代（「潮鞋」一文打盡）（第二版）

運動鞋鞋早在6、70年代便成為了時尚穿搭的一環，除了有限量款、聯名款式讓售價水漲船高外，多間時尚品牌近年亦進軍有關市場，備受追棒的款式售價甚至破萬。李寧 （02331） 最近風波不斷，但股價已開始反升。

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代表浙江隊出戰的陳雨菲在全運會比賽中因為李寧球鞋裂開，右腳腳趾被刮出2公分長的傷口，事件令李寧股價急跌5%，一度失守100元，9月14日最低價為97.5元。9月15日股價開始回升，可見市場仍對李寧充滿信心。

「新疆棉花事件」爆發後，國內運動品牌崛起，加上2021年東京奧運會、2022年北京冬奧會和冬殘奧會，中國體育品牌市場巨大。

李寧股價年至今升約8成，據中期業績報告顯示，集團截至2021年6月30日為止六個月收入約102億元人民幣，較2020年同期上升65%，整體毛利率55.9%（2020年：49.5%），鞋類佔總收入45.1%，近46億人民幣，較2020年同期29億大增57.1%。

與此同時，李寧營銷費用極高，截至2021年6月30日李寧的銷售及分銷成本為28.57億元，佔半年營收的28%，相對之下，研究及產品開發開支方面，開支佔收入比率僅為1.8%。

李寧是次捲入風波的運動鞋為「鶻鷹Ⅳ女子羽毛球專業比賽鞋」，售價為1,099元人民幣。目前這款鞋在李寧官網已經下架。

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運動品牌的龍頭們都會推出運動員聯名球鞋，除了提供獨特功能外，部份產品深具潮流屬性，如專業運動（跑鞋、籃球鞋）、運動休閒鞋（滑板鞋、老爹鞋、籃球衍生文化鞋）、皮靴（馬丁靴、小皮鞋）等等。

最先的潮鞋鞋款，可數配色以純白為主的「小白鞋」，設計復古、簡約，適合日常穿搭，較出名的有1966年的網球鞋K-Swiss Classic、1971年的Adidas Stan Smith，1982年的Nike Air Force，直到現時仍是市場上的長青款式。

當年各大品牌在宣傳上不遺餘力，例如Adidas贊助1970年代實現多次網球大滿貫的Stan Smith，透過球星將球鞋化身為網球文化代名詞；1990年代Jay-Z等重磅歌星更將「購買及穿著NIKE AF1」寫入歌詞，潛移默化影響到90年代的年輕消費群體，令「Air Force 1」化身潮流指標。

後來潮鞋推出運動員聯名款、限量款，開始由平價走向輕奢、奢侈品路線，例如NIKE Air Jordan 1便推出限量特殊配色、限量慈善義賣款、跨界聯名合作款等等多個款式，更有二級交易市場，稀罕鞋款會有「炒價」。

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國牌潮鞋在2017年逐步發力，李寧、安踏 （02020） 的高端籃球、運動時尚系列在二級交易市場有品牌溢價，伴隨國潮，成長空間愈來愈大。加上李寧在科技創新、設計上皆有提升，價格帶實現突破，部份限量版在二級市場受到哄搶，例如李寧旗下的「韋德之道6時刻」白蘭色溢價達567.3%，原價899元人民幣炒價達5999元人民幣，過往更有鞋款炒高至5萬元人民幣。

近年多個時尚品牌進軍潮鞋市場，他們瞄準了可塑性更大的「老爹鞋」，即亦「chunky sneakers」、「Daddy Shoes」，特徵為擁有寬大厚重鞋底、增高緩震效果明顥、類似80、90年代父輩所穿的厚底運動旅遊鞋。

由於其有增高，撞升腿部綫條的功能，比高跟鞋、內增高鞋時髦舒適，在時尚品牌再包裝後，成功引領起全新的潮流風潮。

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2017年巴黎世家所推出的Triple-S便是時尚「老爹鞋」代表。2018年GUCCI推出Rhyton、LV推出的Arch Light均是售價在8000元人民幣以上的「老爹鞋」，透過網紅明星社交分享引流，產品廣受目標客群歡迎，有價有市，更是自上而下輻射影響到其他運動品牌去推出潮流鞋款。

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運動鞋技術（9月16日14：58更新）

為了賦予產品價值，潮鞋都會投入不同的技術，例如Nike Air Force 1當年首次將氣墊與籃球鞋結合，領先競品的技術令到Nike的全白Logo變成街頭籃球經典。

GUCCI等潮鞋則以奢侈品的選材、工藝提升產品價值，例如2016年推出的GUCCI ACE用上了蛇皮材質和刺繡工藝，將運動鞋由大眾產品變成時尚配件。

李寧方面，加入了自身研發的專利技術，例如運動鞋中底材質「李寧䨻」（四個雷的疊字，粵音：並），緩震技術「弜科技」等等，產品備受市場追捧。

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報告來源：天風證券、李寧、

圖片來源：李寧、K-Swiss、Adidas、Nike、巴黎世家、GUCCI、LV

編輯：陳文政