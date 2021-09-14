【精選板塊】 中國市場炒股 心水行業推介 研究報告 08:20 2021/09/14 分享： 7月中國經濟金融數據全面下行，8月PMI已至50.1%，經過連續6個月下行至榮枯綫附近，疊加7月31日政治局會議刪去「穩增長壓力較小的窗口期」表述，當前階段已至疫情後的復甦尾聲，下階段會為「穩貨幣」+「穩信用」。本篇的研究報告會聚焦篩選出第二季業績加速改善的板塊，以作投資參考。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【文化強國戰略】疫後綫上閱讀大爆發 長短視頻、數字閱讀潛力大 （第二版） 今日 【文化強國戰略】疫後綫上閱讀大爆發 長短視頻、數字閱讀潛力大 （第二版） 【股價逆市漲8成】李寧潮鞋市場反應好 國牌崛起潛力大(第二版) 今日 【股價逆市漲8成】李寧潮鞋市場反應好 國牌崛起潛力大(第二版) 【蓄勢待發】工程再開機械設備有需求 挖掘機銷量高市場回暖 2021/09/13 【蓄勢待發】工程再開機械設備有需求 挖掘機銷量高市場回暖 【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫 2021/09/10 【跑贏大市】品牌庫存清 體品股熱度升溫 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 2021/09/10 【新基建方向】「金九銀十」旺季 基建投資增速值得期待 創業板 大行報告 中國 行業 上海證券交易所綜合股價指數 PMI 中國市場 疫情