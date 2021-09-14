（精選板塊） 中國市場炒股 心水行業推介

7月中國經濟金融數據全面下行，8月PMI已至50.1%，經過連續6個月下行至榮枯綫附近，疊加7月31日政治局會議刪去「穩增長壓力較小的窗口期」表述，當前階段已至疫情後的復甦尾聲，下階段會為「穩貨幣」+「穩信用」。本篇的研究報告會聚焦篩選出第二季業績加速改善的板塊，以作投資參考。

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