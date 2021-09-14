  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (週二) 04:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前海要發展 深國有前景

名家專區 2021/09/14

分享：

上證綜合指數昨日繼續衝頂，雖然國企指數下挫，但上落走勢未變，故昨日不少傳統股份逆市上升，筆者留意到前海擴容原來是習主席主導，反映前海發展提升到一個重要層次，深圳國際（00152）身為深圳市龍頭，提升未

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 上證衝頂失敗 港股震盪而已（第四版）
2021/09/13
上證衝頂失敗 港股震盪而已（第四版）
中字股實力談 - 國指紅指築底 估值全球最低
2021/09/11
國指紅指築底 估值全球最低
中字股實力談 - 上證強勢中綫衝4000 港股靜待見底訊號（第四版）
2021/09/10
上證強勢中綫衝4000 港股靜待見底訊號（第四版）
中字股實力談 - 國指橫向發展 中海油服先吼
2021/09/10
國指橫向發展 中海油服先吼
中字股實力談 - 港股區間上落 上證呈現雙底（第四版）
2021/09/09
港股區間上落 上證呈現雙底（第四版）
恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 中國國務院 市帳率 深圳國際（00152） 深圳高速（00548） 一帶一路 大灣區

上一篇文章

有色礦業 先看5.2元

下一篇文章

中海油雙底 頸綫在8.35元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版