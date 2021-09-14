前海要發展 深國有前景

上證綜合指數昨日繼續衝頂，雖然國企指數下挫，但上落走勢未變，故昨日不少傳統股份逆市上升，筆者留意到前海擴容原來是習主席主導，反映前海發展提升到一個重要層次，深圳國際（00152）身為深圳市龍頭，提升未

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