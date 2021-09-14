前海要發展 深國有前景 名家專區 2021/09/14 分享： 上證綜合指數昨日繼續衝頂，雖然國企指數下挫，但上落走勢未變，故昨日不少傳統股份逆市上升，筆者留意到前海擴容原來是習主席主導，反映前海發展提升到一個重要層次，深圳國際（00152）身為深圳市龍頭，提升未 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 上證衝頂失敗 港股震盪而已（第四版） 2021/09/13 上證衝頂失敗 港股震盪而已（第四版） 中字股實力談 - 國指紅指築底 估值全球最低 2021/09/11 國指紅指築底 估值全球最低 中字股實力談 - 上證強勢中綫衝4000 港股靜待見底訊號（第四版） 2021/09/10 上證強勢中綫衝4000 港股靜待見底訊號（第四版） 中字股實力談 - 國指橫向發展 中海油服先吼 2021/09/10 國指橫向發展 中海油服先吼 中字股實力談 - 港股區間上落 上證呈現雙底（第四版） 2021/09/09 港股區間上落 上證呈現雙底（第四版） 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 中國國務院 市帳率 深圳國際（00152） 深圳高速（00548） 一帶一路 大灣區