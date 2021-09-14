瑞銀顏湄：內銀中績較預期佳

瑞銀投資銀行大中華區金融行業研究主管顏湄近期在上海與媒體見面，談及內地銀行中期報告狀況。以下是顏湄之演說重點及總結。

1.總體業績

總體業績是挺好的，本來瑞銀也就預期二季度比較好，因為去年基數比較低，所以

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