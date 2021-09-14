瑞銀顏湄：內銀中績較預期佳 名家專區 2021/09/14 分享： 瑞銀投資銀行大中華區金融行業研究主管顏湄近期在上海與媒體見面，談及內地銀行中期報告狀況。以下是顏湄之演說重點及總結。 1.總體業績 總體業績是挺好的，本來瑞銀也就預期二季度比較好，因為去年基數比較低，所以 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 顏湄 瑞銀投資銀行大中華區金融行業研究主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 黃瑞麒：監管負面因素反映得七七八八 2021/09/10 黃瑞麒：監管負面因素反映得七七八八 專訪 - 卓百德︰港樓價看升 地產股抵買 2021/09/09 卓百德︰港樓價看升 地產股抵買 施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢 2021/09/08 施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 2021/09/07 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 2021/09/03 經濟模式轉向數碼化電氣化減碳 中國 經濟 銀行 金融 行業 貨幣政策 招商銀行（03968） 投資銀行 國有內銀股 中小內銀股