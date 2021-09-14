經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 名家專區 14:00 2021/09/14 分享： 去年商廈及商舖市場最受疫情打擊，但隨着經濟復甦，空置率從高位回落，再加上銀行在按揭上面變得積極，增加了投資者入市的空間，有助工商舖市場見底反彈。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 工商舖投資市場 可現報復式反彈? 2020/12/23 工商舖投資市場 可現報復式反彈? 投資者早著先機 工商舖交投增 2021/04/21 投資者早著先機 工商舖交投增 樓價愈高 愈多人追 2021/08/19 樓價愈高 愈多人追 小心高追中錘仔 2021/08/25 小心高追中錘仔 你可能感興趣 工商舖投資市場 可現報復式反彈? 14:00 2020/12/23 工商舖投資市場 可現報復式反彈? 投資者早著先機 工商舖交投增 08:00 2021/04/21 投資者早著先機 工商舖交投增 樓價愈高 愈多人追 01:00 2021/08/19 樓價愈高 愈多人追 最新專欄文章 專家樓論 - 先使未來「樓」！ 今日 先使未來「樓」！ 專家樓論 - 新盤熱賣 大盤陸續有來 2021/09/13 新盤熱賣 大盤陸續有來 專家樓論 - 住宅以外 今年邊類物業好表現？ 2021/09/13 住宅以外 今年邊類物業好表現？ 專家樓論 - 兩細價盤 成投資者吸納對象 2021/09/10 兩細價盤 成投資者吸納對象 專家樓論 - 千萬元以下 二手放盤形勢 2021/09/10 千萬元以下 二手放盤形勢 估價 商舖 成交 商場 零售 商廈