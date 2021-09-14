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經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈

名家專區 14:00 2021/09/14

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去年商廈及商舖市場最受疫情打擊，但隨着經濟復甦，空置率從高位回落，再加上銀行在按揭上面變得積極，增加了投資者入市的空間，有助工商舖市場見底反彈。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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