華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限

英國18歲華裔少女拉度簡奴（Emma Raducanu）日前贏得美國網球公開賽女單冠軍，成為史上首位贏得大滿貫錦標的外圍賽球手，也是歷來第二年輕的大滿貫得主。

由於新冠肺炎疫情及英國A-Level高考的

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