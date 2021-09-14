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華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限

名家專區 2021/09/14

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英國18歲華裔少女拉度簡奴（Emma Raducanu）日前贏得美國網球公開賽女單冠軍，成為史上首位贏得大滿貫錦標的外圍賽球手，也是歷來第二年輕的大滿貫得主。

由於新冠肺炎疫情及英國A-Level高考的

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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