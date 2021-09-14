華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限 名家專區 2021/09/14 分享： 英國18歲華裔少女拉度簡奴（Emma Raducanu）日前贏得美國網球公開賽女單冠軍，成為史上首位贏得大滿貫錦標的外圍賽球手，也是歷來第二年輕的大滿貫得主。 由於新冠肺炎疫情及英國A-Level高考的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 2021/09/13 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 國金札記 - 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 2021/09/13 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 國金札記 - 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/10 英加稅在所難免 說服選民考功夫 國金札記 - 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 2021/09/09 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 國金札記 - Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 2021/09/08 Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 中國 美國 英國 日本 產品 歐洲 品牌 壓力