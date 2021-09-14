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【港股脈博】盈富連續2日打入3大成交 長錢趁回吐撈底（第二版）

財金 12:26 2021/09/14

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港股昨在重磅科技股下挫拖累下大跌近400點，今早恒指反彈乏力，早段回升最多不足100點即受阻回軟，一度倒跌170多點。

恒指半日微跌12點或不足0.1%，中午收報25800。4大重磅科技藍籌ATMX股價低爭持，全部升跌不足1%。

半日成交21億  盈富成交入三甲  

港股悶市中仍有亮點，盈富基金 （02800） 交投持續活躍，半日以約21億元成交排在港股活躍成交榜第3位，僅次於騰訊 （00700） 及美團 （03690）

這已是盈富成交連續第2個交易日打入成交榜三甲，昨日成交達53億元排第三。盈富昨日成交大增的同時，沽空成交亦升至22億元高踞活躍沽空榜首位，沽空比率高達41%。有分析或指盈富成交與沽空同步增加，或與淡友大肆沽空造淡有關。

筆者過去亦曾分析，沽空盈富並無槓桿效應，且要向基金借貨及支持抵押品，與恒指期貨、期權等產品相比，造淡成本高效益低。除了部份基金大戶長期持淡倉作對沖外，炒家沽盈富造淡並不划算。

昨錄9億淨流入  8月底以來最多

盈富沽空隨成交增加，更大程度反映基金管理人因應申購基金的要求，先以沽空交貨予買家，同步買入正股發行基金以平倉的活動。簡言之，盈富成交及沽空增加，更大機會是有投資者趁低吸納。

盈富昨錄約8.7億元淨流入，相等於沽空成交四成，為8月25日以來最大單日淨流入。港股現水平再向下，撈底買盤可能仍會繼續出籠。

撰文：劉德斌

欄名 : 港股脈博

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