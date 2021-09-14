【年初至今升1.2倍】昔日誠哥IPO也要輸 醜「鋁 」終於可以大翻身？（附誠哥IPO心得）

近年熱衷投資創新及生物科技的香港首富李嘉誠，早於10年前在IPO市場也相當活躍，不過當年一隻俄鋁 （00486） 盡然有「誠哥」加持，依然成為港股史上新股首掛蝕錢王，如今憑藉鋁價暴漲，股價有望重返家鄉？

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大宗商品期貨近月受惠經濟疫後復甦，中國產量在節能減排行動下減少，而幾內亞發生軍事政變，加大了市場供應擔憂，令國際鋁價持續走強。倫敦鋁價昨日13年來首次觸及每噸3000美元，過去三周已累計上漲15%。更重要是，市場預計供應受擾的局面將持續下去，而需求還在繼續上升。俄鋁昨日收報7.8元再創逾年新高，按年升逾1.4倍，今年至今亦升1.2倍，成為近期港股跌市奇葩之一。

讓大戶集體損手的股票

俄鋁於2010年1月27日在本港掛牌，成為首隻在本港上市的俄羅斯企業，不過俄鋁首日已跌穿招股價10.8元，首日收報9.66元，較招股價低10.6%，每手2.4萬股帳面蝕27360元，成為史上最蝕錢新股，相信這紀錄至今仍未被打破。

然而當年證監會基於對俄鋁上市前高達168億美元的負債感到憂慮，因此只容許俄鋁進行國際配售，並禁止公開發售，因此只可向專業投資者或認購金額逾100萬元的投資者配售，故當時中招的散戶不多。不過中招的大戶包括長和 （00001） 創辦人李嘉誠。

誠哥當年斥資1億美元（7.8億港元）認購俄鋁股份，當時新聞未有報道最終誠哥獲成功配售多少股份，但若全數獲配發，上市首日帳面蝕逾8000萬港元。雖然俄鋁上市次年曾回升至14元水平，但俄鋁股價9成時間低於上市定價（10.8元），如當年未及鬆綁便可能一直「坐艇」至今，連同歷來3次派息共約0.41元計，持股11年要輸約26%或逾2億港元。

能返家鄉？

高盛上周發表報告，睇好鋁價表現，將俄鋁 （00486） 納入CEEMA（即中歐、東歐、中東和非洲）關注名單，重申「買入」俄鋁，12個月目標價為10元，意味將有近50%潛在升幅。。該行指，預計鋁價會有兩成升幅，因此估計俄鋁今年EBITDA增長35%，2022年則有望升61%。另外，俄鋁11月中有納入MSCI俄羅斯指數潛力，但同時亦需要觀望俄羅斯政府正在討論的礦產開採稅，預計10月中會有結果。

盡管今年以來市場普遍對公司評級普遍為「買入」，但目標價卻有分歧，最高的是俄羅斯投行BCS Global Markets，日前建議「買入」目標價11.01元，即可望重返家鄉。不過另一俄羅斯券商則ATON則給予「中性」，目標價5.8元。（上述組圖內有6月至今8家海外券商給予的評級及目標價）。

【第一版刊登於10：55】11：40加入8家券商6月至今目標價列表

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誠哥10年前為新股常客

新股市場一向是尋寶地，李嘉誠早前10多年前已活躍於新股IPO，當事他多以旗下基金或個人名義參與投資新股。綜合媒體報道，2009年下半年除了國藥 （01099） 、中冶 （01618） 和金隅 （02009） 等，其餘均為內房股，分別有佳兆業 （01638） 、花樣年 （01777） 、中駿置業 （01966） 等。

抽IPO要揀：PE不高、息率好、股價未炒高

據當時報道有誠哥加持的新股普遍能首掛走前。李嘉誠曾被問到認購新股心得時表示，「新股只要PE不高，息率又好，股價未被炒高，仍然值得投資。」

不過時移世易，在港交所多番改革後，港股近年上市主力為一堆未有盈利、更無股息的生科股（B字股）及同股不同權的科網股（W字股），誠哥那套揀股標準可能放在今天新股市場上，可揀選出來的股份或是少之又少。

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記者：許江明

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