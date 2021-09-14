【中美角力】大和賴志文：中美或展開新一輪貿易戰 財金猛人追蹤 11:45 2021/09/14 分享： 中美貿易戰持續多時，近日市場關注中美元首在相隔7個月後再通電話，憧憬着兩方緊張關係降溫。不過，其後又傳出美方對中國產品補貼展開新一輪調查，大和資本市場首席經濟師賴志文預期，中美或會展開新一輪貿易戰。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 名家看法 最新專欄文章 【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！ 今日 【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！ 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 2021/09/13 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 2021/09/10 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 2021/09/09 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖） 2021/09/08 【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖） 貿易戰 中美貿易戰 制裁 貿易 中國 美國 習近平 特朗普 拜登