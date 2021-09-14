  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (週二) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】大和賴志文：中美或展開新一輪貿易戰

財金猛人追蹤 11:45 2021/09/14

分享：

中美貿易戰持續多時，近日市場關注中美元首在相隔7個月後再通電話，憧憬着兩方緊張關係降溫。不過，其後又傳出美方對中國產品補貼展開新一輪調查，大和資本市場首席經濟師賴志文預期，中美或會展開新一輪貿易戰。

...

欄名 : 名家看法

最新專欄文章

【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！
今日
【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！
【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評）
2021/09/13
【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評）
【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！
2021/09/10
【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！
【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊）
2021/09/09
【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊）
【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖）
2021/09/08
【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖）
貿易戰 中美貿易戰 制裁 貿易 中國 美國 習近平 特朗普 拜登

上一篇文章

【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！

下一篇文章

【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版