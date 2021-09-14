【中美角力】大和賴志文：中美或展開新一輪貿易戰

中美貿易戰持續多時，近日市場關注中美元首在相隔7個月後再通電話，憧憬着兩方緊張關係降溫。不過，其後又傳出美方對中國產品補貼展開新一輪調查，大和資本市場首席經濟師賴志文預期，中美或會展開新一輪貿易戰。

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