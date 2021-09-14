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【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！

財金猛人追蹤 14:18 2021/09/14

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外媒近日引述消息人士指出，中國監管機構正計劃分拆將支付寶由螞蟻集團中剝離，消息再次引起在港上市的科技股震盪，亦令市場擔心監管政策仍陸續有來。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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