【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！ 財金猛人追蹤 14:18 2021/09/14 分享： 外媒近日引述消息人士指出，中國監管機構正計劃分拆將支付寶由螞蟻集團中剝離，消息再次引起在港上市的科技股震盪，亦令市場擔心監管政策仍陸續有來。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 2021/09/13 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 2021/09/10 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 你可能感興趣 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 19:39 2021/09/13 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 17:06 2021/09/10 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 最新專欄文章 【中美角力】大和賴志文：中美或展開新一輪貿易戰 今日 【中美角力】大和賴志文：中美或展開新一輪貿易戰 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 2021/09/13 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 2021/09/10 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 2021/09/09 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖） 2021/09/08 【買貨名單】花旗劉顯達料恒指見28888 7大心水股可吼（附潛在升幅走勢圖） 電動車 汽車 新能源 港股 股票 恒生指數 板塊 香港 科技行業 中國市場