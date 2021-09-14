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【資金換馬】日股破頂見31年高 催化劑竟是菅義偉引退（第二版）

財金 18:39 2021/09/14

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中國A股連日衝高受阻，港股昨大跌後今低位爭持。中港股市表現缺善足陳，亞洲主要股市中日股表現突出，日經225指數今早甫開市即升越今年2月高位，再創31年新高。

日經225指數今早以30584點高開，升越今年2月收市高位30467，收報30670，再創1990年8月以來收市高位。踏入9月以來，日股已累升約8%，表現為亞洲以至環球主要股市中最佳。

 

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<日經新聞>分析日股近期勁彈原因，竟是首相菅義偉日前宣布決定，不再於9月尾競逐執政自民黨黨魁職位。日本首相素來由國會最大黨領袖出任，菅義偉放棄競逐黨魁，亦即宣告引退首相職位。

執政自民黨向來被視為親市場政黨，前首相安倍晉三提出的安倍經濟學，被視為成功帶領日本經濟重現增長及通脹苗頭。但投資界不滿菅義偉領導政府抗疫表現，令日本經濟遲遲未能擺脫疫情困擾。

日本政府昨公布日本人口已有逾五成接種兩劑疫苗，亦加強市場對日本經濟疫後反彈的信心。

惟外資卻對日股強勢反彈將信將疑，美資大行富瑞公布的每周資金流向報告顯示，在截至上周三（8/9）的一周，約有7.8億美元股票ETF資金流出日股；反而流入中國股票ETF的資金多達26億美元。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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