疫情無阻買樓熱情 內地客比例創3年高位 名家專區 16:03 2021/09/14 分享： 內地買家一向喜歡來港買「磚頭」，尤其是豪宅，自然佔據部分本港購買力。然而，自疫情來襲，全球「通關」無了期，令內地買家或豪客到港消費的困難增加，但無阻內地客買樓意慾。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤求量為主加價溫和 2021/09/06 新盤求量為主加價溫和 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 新盤熱賣 大盤陸續有來 2021/09/13 新盤熱賣 大盤陸續有來 你可能感興趣 新盤求量為主加價溫和 08:00 2021/09/06 新盤求量為主加價溫和 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 10:00 2021/09/05 點解天水圍新盤加價後都咁好賣？ 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 09:00 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 最新專欄文章 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 2021/09/13 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 不能輕視預售樓花同意書制度 2021/09/10 不能輕視預售樓花同意書制度 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 2021/09/09 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 休閒服裝店積極擴充 支撐核心區舖租 2021/09/08 休閒服裝店積極擴充 支撐核心區舖租 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 2021/09/07 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 一手市場 土地註冊處 豪宅 印花稅 稅務局 BSD