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疫情無阻買樓熱情  內地客比例創3年高位  

名家專區 16:03 2021/09/14

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內地買家一向喜歡來港買「磚頭」，尤其是豪宅，自然佔據部分本港購買力。然而，自疫情來襲，全球「通關」無了期，令內地買家或豪客到港消費的困難增加，但無阻內地客買樓意慾。

...

欄名 : 樓市分析

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